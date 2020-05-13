Число зараженных в Красноярском крае перевалило за 1,5 тысячи

Число зараженных коронавирусом в Красноярском крае перевалило за 1,5 тысячи, сообщает правительство региона.

По данным краевого управления Роспотребнадзора 13 мая, за все время подтвержденный диагноз «коронавирусная инфекция» выявлен у 1,5 тысячи человек. За сутки их стало больше на 93 человека. Из них вылечены 425 человек, 15 человек погибли.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в 43 муниципальных образованиях края. Темп прироста заболевших в среднем за сутки составляет 6,5%.