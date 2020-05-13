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Дуров закроет блокчейн-проект TON

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/durov

Павел Дуров объявил о завершении блокчейн-проекта Telegram Open Network (TON) и криптовалюты Gram, об этом основатель Telegram написал в своем официальном канале.

«Мы все еще зависим от Штатов, когда речь заходит о финансах и технологиях. США могут использовать свой контроль над долларом и глобальной финансовой системой, чтобы закрыть любой банк или банковский счет в мире», — говорится в сообщении Дурова.

В марте 2020 года суд Южного округа Нью-Йорка признал Gram ценными бумагами и запретил передавать их покупателям. Ранее аналогичную позицию заняла Комиссия по ценным бумагам и биржам США.

Американский регулятор посчитал, что цифровую валюту продавали незаконно, так как продажу не зарегистрировали как сделку с ценными бумагами, а компания не раскрыла информацию о бизнесе, финансовом состоянии и рисках.

Запуск платформы сначала был перенесен на неопределенное время, инвесторам предложили вернуть деньги. Под разработку TON привлекли 1,7 миллиарда долларов инвестиций, теперь эти деньги должны быть возвращены.

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