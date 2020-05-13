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Тодоренко пожертвовала 2 млн жертвам домашнего насилия

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © reginatodorenko instagram.com/reginatodorenko

Ведущая Регина Тодоренко пожертвовала 2 миллиона рублей центру, поддерживающему жертв домашнего насилия.

«Это самое крупное пожертвование за все время существования центра. Мы говорим огромное спасибо Регине, эти деньги помогут нам и дальше помогать пострадавшим и освещать проблему домашнего насилия в России — только вместе мы сможем помочь всем тем, кто в этом нуждается», — сообщается на официальной странице центра «Насилию.нет» в Facebook.

Регина Тодоренко развернула активную деятельность против домашнего насилия после своего неудачного высказывания. В одном интервью она осудила женщин, которые жалуются на то, что мужчины поднимают на них руку.

За свое неосторожное высказывание Тодоренко пришлось поплатиться. С ней расторгли рекламные компании крупные бренды, которые она представала, а также ведущую лишили звания «Женщины года».

Регина Тодоренко решила искупить вину не только словом, но и делом. Она сняла фильм, освещающий тему домашнего насилия. На момент написания новости его посмотрели более 3,8 миллиона человек.

«После моего фильма количество обращении в центры защиты жертв домашнего насилия увеличилась в 5-7 раз. Фонды не справляются с наплывом обращении - не хватает психологов, юристов и других кадров для помощи пострадавшим. Это еще раз доказывает огромныи масштаб проблемы домашнего насилия», — написала Тодоренко в Instagram о реакции на фильм.

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