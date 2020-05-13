Ураган оставил дома Читы без крыш. ВИДЕО

ГУ МЧС по Забайкальскому краю передало штормовое предупреждение. По словам специалистов в среду и четверг в крае ветер усилится до 30 метров в секунду. Первые порывы майского урагана уже сорвали крыши с домов в нескольких районах Читы.

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Специалисты МЧС предупредили, что в эти дни запрещено использование открытого огня, разведение костров на приусадебных участках, в лесной и степной зоне.



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Спасатели настоятельно рекомендуют приостановить хозяйственные работы с применением приборов генерирующих сильное тепловое излучение и открытый огонь: паяльные лампы, газо-сварочные агрегаты.

Ураганный ветер нарушить работу объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозит повреждением крыш и увеличением травм среди людей.