Жириновский призвал вдвое сократить число депутатов в России

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Сокращение вдвое количества всех депутатов в стране позволит сэкономить деньги и обеспечить социальную дистанцию в местных парламентах. Таким мнением в Twitter поделился лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
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По его мнению, выборы в парламент следует проводить раз в два-три года. «Кампания в Госдуму, перерыв и кампания в другие Заксобрания, чтобы люди реже собирались на участках», — считает Жириновский.
Ранее политик обратился с подобным предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину. Жириновский аргументировал его тем, что в залах заседаний расстояние между депутатами должно быть не менее двух метров.
«Ничего не изменится в стране, только лучше будет», — сказал глава ЛДПР РИА Новости.