НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Жириновский призвал вдвое сократить число депутатов в России

Источник:
РИА Новости
187 1
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Сокращение вдвое количества всех депутатов в стране позволит сэкономить деньги и обеспечить социальную дистанцию в местных парламентах. Таким мнением в Twitter поделился лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖириновский станцевал под трек Little Big

По его мнению, выборы в парламент следует проводить раз в два-три года. «Кампания в Госдуму, перерыв и кампания в другие Заксобрания, чтобы люди реже собирались на участках», — считает Жириновский.

Ранее политик обратился с подобным предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину. Жириновский аргументировал его тем, что в залах заседаний расстояние между депутатами должно быть не менее двух метров.

«Ничего не изменится в стране, только лучше будет», — сказал глава ЛДПР РИА Новости.

Еще по теме
Аккаунт Кадырова в Instagram удалили из-за санкций
Пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом
Россияне с детьми получат «вертолетные деньги»
Путин завершил период нерабочих дней
смотреть все
Политика #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Коронавирусом за сутки заразились более десяти тысяч россиян
•
Жириновский призвал вдвое сократить число депутатов в России
•
Аккаунт Кадырова в Instagram удалили из-за санкций
•
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
Подробности
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
•
Социолог описал сословия современной России
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
Как это работает
•
Сплошные вырезы: что модно на пляже в 2020 году?
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сибирские ученые создали гнущийся в холоде органический кристалл
Сибирь 13.05.2020 16:58
Число зараженных в Красноярском крае перевалило за 1,5 тысячи
Сибирь 13.05.2020 16:19
Ученые подтвердили уникальное свойство коронавируса
Сибирь 13.05.2020 16:01
Ураган оставил дома Читы без крыш. ВИДЕО
Сибирь 13.05.2020 15:47
самое популярное
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
15057
Аномальная жара придет в Новосибирск
14108
Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
13622
ГИБДД оценила введение штрафов за отсутствие видеорегистратора
5154
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Коронавирусом за сутки заразились более десяти тысяч россиян
•
Жириновский призвал вдвое сократить число депутатов в России
•
Аккаунт Кадырова в Instagram удалили из-за санкций
•
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
Подробности
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
•
Социолог описал сословия современной России
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

колобок11

Надеюсь он заблаговременно пожал руки в кремле и почихал на всех.

Partizan1996

Хорошая новость.👍 Хоть короновирус поможет россиянам сменить нашего президента.

1voland1

Ну ну! а через неделю у них заболеет силуанов или лавров! вот увидите! Это сказочка всемирного масштаба...

Ballazan

Срочно, лучших врачей ему! Малахова и Малышеву...

Иркут 69

Невелика потеря. Страна от этого ничего не потеряет... Разумеется, если это правда.