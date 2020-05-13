Жириновский призвал вдвое сократить число депутатов в России

Сокращение вдвое количества всех депутатов в стране позволит сэкономить деньги и обеспечить социальную дистанцию в местных парламентах. Таким мнением в Twitter поделился лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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По его мнению, выборы в парламент следует проводить раз в два-три года. «Кампания в Госдуму, перерыв и кампания в другие Заксобрания, чтобы люди реже собирались на участках», — считает Жириновский.

Ранее политик обратился с подобным предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину. Жириновский аргументировал его тем, что в залах заседаний расстояние между депутатами должно быть не менее двух метров.

«Ничего не изменится в стране, только лучше будет», — сказал глава ЛДПР РИА Новости.