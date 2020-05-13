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Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta

Источник:
Sibnet.ru
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Автоблогер Андрей Макар подсчитал, сколько будет стоить Lada Vesta, если самостоятельно собрать ее из запчастей, и можно ли на этом сэкономить — эксперимент опубликован на YouTube.

Блогер взял в расчет 180 базовых деталей автомобиля из электронных каталогов. Однако столкнулся с тем, что не все запчасти возможно приобрести новыми. Например, купить новый кузов и двигатель в собранном виде оказалось невозможно. Поэтому он воспользоваться объявлениями о продаже подержанных деталей.

По подсчетам Макара, чтобы собственноручно собрать Lada Vesta, потребуется приобрести детали кузова минимум на 584 тысяч рублей. Двигатель обойдется в лучшем случае в 263 тысячи рублей, а ходовая часть — в 373 тысячи рублей. Минимальные затраты на салон новой Vesta составят 117 тысяч рублей. На электрику понадобится 130 тысяч рублей.

Итого, цена автомобиля, собранного своими руками, составит минимум 1,2 миллиона рублей. Это практически в два раза дороже, чем приобретение новой Lada Vesta в дилерских центрах, где ее стоимость составляет от 644,9 тысячи до 964,9 тысячи рублей в зависимости от комплектации.

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