Число смертей от коронавируса в Омске увеличилось

Два пациента с коронавирусом умерли в Омской области за последние сутки, также зафиксировано 23 новых случаев заражения, сообщил в среду оперштаб региона.

«За прошедшие сутки умерли двое мужчин», — говорится в сообщении.

Всего с начала эпидемиологического сезона в регионе от вируса скончались 10 человек, практически у всех были хронические заболевания, которые осложняли лечение.

По данным на 13 мая, в регионе COVID-19 заболели еще 23 человека, из них 13 человек из Омска, шесть в Калачинском районе, по одному в Азовском, Горьковском, Исилькульском, Омском районах. С начала эпидемии в Омской области зарегистрировано 355 случая заражения, выздоровели 63 человека.

Режим самоизоляции ослабили в Омской области