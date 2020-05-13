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Флагманский смартфон Nokia получит уникальные функции

Источник:
nokiapoweruser.com
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Фото: © nokia.com

Флагманский смартфон Nokia 9 PureView выпустили в 2019 году, однако пользователи раскритиковали аппарат за «сырое» программное обеспечение. Компания услышала критику — новая версия флагмана получит уникальные функции.

Согласно инсайдерской информации, Nokia 9.3 PureView предложит своим владельцам новые режимы Pro и Night, 8K, а также эксклюзивные функции Zeiss. Так, смартфон сможет захватывать 8K-видео с частотой 30 кадров в секунду.

Режимы Night и Pro будут предназначены для фотосъемки. Первый позволит делать яркие и детализированные снимки в темное время суток, а Pro даст возможность настроить самые разные параметры съемок вручную для достижения максимального результата.

Nokia 9.3 PureView оснастят объективами Zeiss, при этом производитель обеспечит несколько эксклюзивных функций. Дата выхода нового смартфона пока держится в секрете, однако можно предположить, что он появится в ближайшие несколько месяцев.

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