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Кузбасские школьники увидели порно во время урока

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Онлайн-урок истории в одном из классов в Кемерове сопровождался показом порноролика, ведется проверка, сообщила прокуратура Кемеровской области.

Жительница Кемерова опубликовала в соцсетях видео, показывающее, что во время онлайн-урока по истории в седьмом классе включился порноролик. Ситуацией заинтересовалась прокуратура региона.

Ведомство оценит полноту и достаточность принимаемых образовательной организацией мер для защиты детей от запрещенной информации во время образовательного процесса, осуществляемого в дистанционной форме.

По версии администрации Кемерова, о возникшем инциденте педагогу не было известно. Выяснено, что данное видео воспроизводилось лишь у некоторых учащихся. У учителя и у большинства класса это видео не отображалось.

«Неустановленное лицо продолжило хулиганские действия, начав воспроизведение музыки с нецензурными словами через звуковой поток, без видео. Учитель незамедлительно отключила звук у всех учащихся. Хулиганские действия были пресечены. Нарушение педагогической этики в действиях учителя не выявлено», — цитирует «Газета Кемерова» администрацию города.

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