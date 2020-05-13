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Первый пациент с коронавирусом умер в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Первый в Туве пациент с коронавирусом умер, это женщина из ожогового отделения, сообщает Минздрав региона.

«Отмечен один летальный случай пациента c COVID, который поступил из ожогового отделения Республиканской больницы №1 в тяжелом состоянии. Причина смерти будет уточнена после патологоанатомической экспертизы», — говорится в сообщении.

По данным Управления Роспотребнадзора и Минздрава в Республике Тыва за весь период выявлено 158 случаев заболевания COVID-19. Выписано в связи с выздоровлением 44 пациентов. В активной форме заболевания находится 114 человек.

В реанимационных отделениях двух госпиталей находится четыре пациента, все подключены к кислороду. Всего в инфекционных отделениях республики на лечении находится 175 человек.

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Топ комментариев

колобок11

Надеюсь он заблаговременно пожал руки в кремле и почихал на всех.

Partizan1996

Хорошая новость.👍 Хоть короновирус поможет россиянам сменить нашего президента.

1voland1

Ну ну! а через неделю у них заболеет силуанов или лавров! вот увидите! Это сказочка всемирного масштаба...

Ballazan

Срочно, лучших врачей ему! Малахова и Малышеву...

Иркут 69

Невелика потеря. Страна от этого ничего не потеряет... Разумеется, если это правда.