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Коронавирусом за сутки заразились более десяти тысяч россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минздрав Новосибирской области

За последние сутки в России зарегистрировано 10 028 новых случаев заражения COVID-19 в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Общее количество заразившихся россиян достигло 242 271.

Большинство новых заболевших зарегистрированы на территории Москвы — 4703 человека. На втором месте — Московская область (962 случая), на третьем — Санкт-Петербург (435 случаев). По состоянию на 13 мая Россия находится на втором месте в мире по числу заразившихся.

Фото: © стопкоронавирус.рф

За сутки умерли 96 человек, общее число погибших достигло 2212. Выздоровел 4491 человек, за все время — 48 003. Накануне прирост заболевших составил 10 899 человек. Под медицинским наблюдением в стране остаются 259 295 человек.

Всего за время пандемии в России провели почти 6 миллионов тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает Роспотребнадзор. За минувшие сутки россиянам было выполнено 177 тысяч тестов.

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Топ комментариев

колобок11

Надеюсь он заблаговременно пожал руки в кремле и почихал на всех.

Partizan1996

Хорошая новость.👍 Хоть короновирус поможет россиянам сменить нашего президента.

1voland1

Ну ну! а через неделю у них заболеет силуанов или лавров! вот увидите! Это сказочка всемирного масштаба...

Ballazan

Срочно, лучших врачей ему! Малахова и Малышеву...

Иркут 69

Невелика потеря. Страна от этого ничего не потеряет... Разумеется, если это правда.