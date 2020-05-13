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Назван срок действия антител к COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NIAID

Ученые подтверждают, что антитела к COVID-19  у переболевшего человека способны его защитить от повторного заражения, но и у них есть свой «срок действия», сообщил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов журналистам в среду.

«Германия первая начала массовое тестирование на антитела, и они предложили ввести сертификат иммунного человека, который может считать себя защищенным. Предложили несколько преждевременно, потому что на тот момент не было известно, что если у человек есть антитела, то он будет защищен. Сейчас такие данные есть и на месяц-два люди защищены от инфекции», — сообщил Нетесов.

Он также отметил, что говорить, что эпидемия пошла на спад — преждевременно. На сегодняшнее утро в мире было зарегистрировано более 4,2 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерло больше 291 тысячи человек.

На первом месте по количеству заражений — США, на втором месте — Россия. В нашей стране медики ежедневно регистрируют по 11-12 тысяч новых случаев заражения.

«Мы еще пика эпидемии не достигли, мы где-то около него. Тем более у нас никакого снижения заболеваемости нет, а это не очень приятная ситуация. Это значит, что у нас эпидемия развивается и пока мы не можем даже предугадать, когда она начнет снижаться», — резюмировал вирусолог.

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