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Google к концу 2020 года убьет Play Music

Источник:
Hi-tech.mail.ru
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Фото: © pxhere.com

Google официально объявила о планах закрыть музыкальный стриминговый сервис Play Music до конца 2020 года. Корпорация заменит его на аналогичный сервис YouTube Music.

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В ближайшие пару недель пользователи Google Play Music получат уведомления о скором закрытии сервиса и предложение перенести плейлисты и настройки в YouTube Music, сообщает Hi-tech.mail.ru со ссылкой на Android Police.

Подключать новую подписку не придется — вся информация перенесется в новый сервис. Тем более, что у Google есть единая подписка на Play Music, YouTube Music и YouTube Premium.

Для быстрого переноса плейлистов из старого приложения в новый сервис специально выпущено отдельный инструмент. В России он пока недоступен.

Google опубликовала ролик с инструкцией по переносу музыки из Play Music и YouTube Music.


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