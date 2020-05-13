Google к концу 2020 года убьет Play Music

Google официально объявила о планах закрыть музыкальный стриминговый сервис Play Music до конца 2020 года. Корпорация заменит его на аналогичный сервис YouTube Music.

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В ближайшие пару недель пользователи Google Play Music получат уведомления о скором закрытии сервиса и предложение перенести плейлисты и настройки в YouTube Music, сообщает Hi-tech.mail.ru со ссылкой на Android Police.

Подключать новую подписку не придется — вся информация перенесется в новый сервис. Тем более, что у Google есть единая подписка на Play Music, YouTube Music и YouTube Premium.

Для быстрого переноса плейлистов из старого приложения в новый сервис специально выпущено отдельный инструмент. В России он пока недоступен.

Google опубликовала ролик с инструкцией по переносу музыки из Play Music и YouTube Music.