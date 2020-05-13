Подводный крейсер «Князь Владимир» вышел на итоговые испытания

Головной атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А «Борей-А» вышел в море на контрольные испытания перед включением в состав ВМФ России

«"Князь Владимир" ушел во вторник из Северодвинска в Белое море на контрольные испытания, по итогам которых будет приниматься решение о введении субмарины в состав ВМФ», — сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Другой источник отметил, что, по предварительным данным, подлодку должны принять в боевой состав до конца мая.

«Князь Владимир» — первый корабль проекта 955А «Борей-А». Он полностью прошел государственные испытания, выполнив осенью 2019 года учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Булава».

На разных стадиях строительства на «Севмаше» находятся четыре «Борея-А». Кроме того, подписан контракт на строительство еще двух ракетоносцев этого проекта. Также существуют планы по строительству дополнительно двух «Бореев-А».

Каждый «Бореев» несет 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава». В настоящее время в составе Северного и Тихоокеанского флотов находятся три ракетоносца проекта 955.