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Иркутян заставят надеть маски

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жители Иркутской области будут обязаны носить маски в общественных местах, с 20 мая в регионе вводят масочный режим, сообщила пресс-служба областного правительства.

Руководитель региона Игорь Кобзев сообщил, что с 20 мая в связи с ослаблением режима ограничений и возобновлением работы части предприятий будет введен обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте.

«Из областного бюджета будет выделено 50 миллионов рублей на закупку многоразовых масок. Их бесплатно раздадут социально незащищенным гражданам: пенсионерам, многодетным семьям, малообеспеченным, инвалидам», — сказал Кобзев.

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Также врио губернатора напомнил, что в Приангарье продлен режим самоизоляции до 31 мая для людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания. Режим самоизоляции подразумевается и для тех граждан, чьи предприятия по-прежнему не работают. Студенты и школьники также остаются на изоляции.

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Людям рекомендовано оставаться дома, выходить на улицу в случае крайней необходимости и при этом обязательно носить маски и соблюдать социальную дистанцию. По данным оперштаба на среду, 13 мая, в области зарегистрировано 380 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Во вторник восемь случае заражения зафиксированы у граждан, прибывших в Иркутскую область на работу вахтовым методом. В связи с этим по поручению врио Губернатора с сегодняшнего дня в регионе приостановлен на 10 дней прием вахтовиков.

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Partizan1996

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колобок11

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1voland1

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