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Правительство запустило сервис для оформления выплат на детей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минкомсвязи РФ

Минкомсвязь России на едином портале госуслуг запустила на отдельной странице сервис, через который родители смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет, сообщает пресс-служба министерства.

Услуга запущена в кратчайшие сроки после подписания Владимиром Путиным поправок в Указ от 7 апреля № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», отметили в ведомстве.

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Согласно документу, единовременная выплата будет производиться с 1 июня. Деньги можно получить на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, имеющего российское гражданство (при условии достижения ребенком шестнадцатилетнего возраста до 1 июля 2020 года).

Обратиться за назначением такое выплаты можно до 1 октября.

Ранее в рамках соцподдержки семей с детьми на единый портал госуслуг была выведена услуга по подаче гражданами заявления на ежемесячную дополнительную выплату в 5 тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет.

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