Кости старейшего Homo Sapiens откопали в Европе

Палеоантропологи нашли в Болгарской пещере самые древние кости Homo Sapiens, жившего примерно 46 тысяч лет назад на территории современной Европы, сообщили ученые из немецкого Института эволюционной антропологии Макса Планка.

Это, по мнению археологов из Болгарии, самые старые останки человека современного типа, найденные на территории Европы. Кроме фрагментов человеческих останков, в пещере Бачо Киро обнаружили каменные и костяные орудия труда и другие артефакты, созданные древними людьми. В частности подвески из зубов пещерного медведя. Это было модным украшением 45 тысяч лет назад.

В болгарской пещере уже находили ценные артефакты, но тогда исследователи стали, что здесь обитали неандертальцы, но теперь стало ясно, что здесь жили представители вида Homo Sapiens, то есть, непосредственные предки современного человека. Средний возраст останков человека разумного, обнаруженных в пещере, составляет от 43 до 46 тысяч лет.

«Перед нами следы самой первой волны людей современного типа в Европе. Прежде мы считали, что вид, который появился в Африке примерно 300 тысяч лет назад, проник в Европу несколько позже, однако новые находки в Болгарии уточняют датировку», — цитирует Planet Today палеоантрополога Жан-Жака Хаблина.