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Второй за неделю мальчик утонул в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Предоставлено Владимиром Оленченко

Школьник утонул в яме в Куйбышеве Новосибирской области, это второй случай гибели ребенка на воде за последние дни, сообщает СУ СК РФ по региону.

Во вторник днем трое несовершеннолетних детей в Куйбышеве без присмотра взрослых пришли на прокоп. Пока двое детей прыгали в воде, девятилетний мальчик отошел в сторону, наступил в яму и начал захлебываться. Ребенок не умел плавать и утонул. Следователи проводят проверку.

Похожий случай произошел 10 мая в Тогучине. Мальчик вместе друзьями решил прокатиться на велосипедах. Они приехали к водоему, зашли в воду по колено и стали бегать. В какой-то момент девятилетний мальчик поскользнулся, упал в воду и стал тонуть. Дети испугались и побежали за взрослыми. Тело ребенка нашли в водоеме.

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Топ комментариев

Partizan1996

Хорошая новость.👍 Хоть короновирус поможет россиянам сменить нашего президента.

колобок11

Надеюсь он заблаговременно пожал руки в кремле и почихал на всех.

1voland1

Ну ну! а через неделю у них заболеет силуанов или лавров! вот увидите! Это сказочка всемирного масштаба...

Ballazan

Срочно, лучших врачей ему! Малахова и Малышеву...

Uynachalnica

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