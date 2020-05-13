Второй за неделю мальчик утонул в Новосибирской области

Школьник утонул в яме в Куйбышеве Новосибирской области, это второй случай гибели ребенка на воде за последние дни, сообщает СУ СК РФ по региону.

Во вторник днем трое несовершеннолетних детей в Куйбышеве без присмотра взрослых пришли на прокоп. Пока двое детей прыгали в воде, девятилетний мальчик отошел в сторону, наступил в яму и начал захлебываться. Ребенок не умел плавать и утонул. Следователи проводят проверку.

Похожий случай произошел 10 мая в Тогучине. Мальчик вместе друзьями решил прокатиться на велосипедах. Они приехали к водоему, зашли в воду по колено и стали бегать. В какой-то момент девятилетний мальчик поскользнулся, упал в воду и стал тонуть. Дети испугались и побежали за взрослыми. Тело ребенка нашли в водоеме.