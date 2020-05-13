Футболист заплатит более миллиона за критику власти и Путина

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов, раскритиковавший в интервью действия властей и президента Владимира Путина в период пандемии, заплатит штраф в 1,4 миллиона рублей, сообщил блогер и бывший футболист команды Евгений Савин.

Савин заявил в Instagram, что Фролова за правду наказали на 1,4 миллиона рублей, и назвал это решение «позорищем».

Фролов в конце апреля в интервью YouTube-каналу «Футбольный Биги» заявил, что все сказанное президентом Путиным по телевизору — это пустословие, потому что реальных действий для поддержки людей в пандемию коронавируса не предпринимается.

Клуб «Крылья Советов» официально заявил, что не разделяет точку зрения игрока и оштрафует его за «нарушение контракта», хотя признает за ним право на свободу слова. Сумма штрафа озвучена не была.

Фролов в этом сезоне провел четыре матча чемпионата России, в которых пропустил пять мячей.