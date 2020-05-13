Заключенный в Иркутске отсидел лишний срок

Уголовное дело возбудили в отношении инспектора отдела специального учета ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области. Женщину обвиняют в халатности, по ее вине больной заключенный отсидел лишение восемь месяцев, сообщило региональное СУ СК России.

По версии следствия, в 2019 году Свердловский районный суда Иркутска освободил осужденного от наказания в связи с тяжелой болезнью. Решение вступило в силу в октябре 2019 года, но не было своевременно исполнено инспектором ФСИН. Мужчина был освобожден из учреждения только в апреле 2020 года.

Таким образом, инспектор ФСИН ненадлежащим образом исполнила свои служебные обязанности, что повлекло существенное нарушение прав осужденного, отметили в региональном Следственном комитете.

По материалам проверки прокуратуры в отношении инспектора возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Виновнице грозит штраф в размере 120 тысяч рублей, или год исправительных работ. Расследование уголовного дела продолжается.