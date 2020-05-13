НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Заключенный в Иркутске отсидел лишний срок

Источник:
Sibnet.ru
456 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Уголовное дело возбудили в отношении инспектора отдела специального учета ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области. Женщину обвиняют в халатности, по ее вине больной заключенный отсидел лишение восемь месяцев, сообщило региональное СУ СК России.

По версии следствия, в 2019 году Свердловский районный суда Иркутска освободил осужденного от наказания в связи с тяжелой болезнью. Решение вступило в силу в октябре 2019 года, но не было своевременно исполнено инспектором ФСИН. Мужчина был освобожден из учреждения только в апреле 2020 года.

Жертв насилия привлекут за нарушение изоляции в Красноярске

Таким образом, инспектор ФСИН ненадлежащим образом исполнила свои служебные обязанности, что повлекло существенное нарушение прав осужденного, отметили в региональном Следственном комитете.

По материалам проверки прокуратуры в отношении инспектора возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Виновнице грозит штраф в размере 120 тысяч рублей, или год исправительных работ. Расследование уголовного дела продолжается.

Еще по теме
Сборщики металлолома подорвались на полигоне в Кузбассе
Якутский шаман Габышев вновь оказался в психбольнице
Пять пациентов на ИВЛ погибли при пожаре в реанимации
Четверо погибли во время пожара в дачном доме в Туве
смотреть все
ЧП #Происшествия #Силовые структуры
КАРТИНА ДНЯ
•
Количество безработных в России выросло вдвое
•
США подготовили санкции против Китая за пандемию коронавируса
•
Правительство запустило сервис для оформления выплат на детей
•
Подводный крейсер «Князь Владимир» вышел на итоговые испытания
Подробности
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
•
Социолог описал сословия современной России
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
Как это работает
•
Сплошные вырезы: что модно на пляже в 2020 году?
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Иркутян заставят надеть маски
Сибирь 13.05.2020 12:41
Минздрав заявил о рекордном выздоровлении новосибирцев с COVID-19
Сибирь 13.05.2020 12:08
Супертемпературы накроют Сибирь в мае
Сибирь 13.05.2020 12:04
Второй за неделю мальчик утонул в Новосибирской области
Сибирь 13.05.2020 11:21
самое популярное
Аномальная жара придет в Новосибирск
13870
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
12442
ГИБДД оценила введение штрафов за отсутствие видеорегистратора
5098
Раскрыта загадка атмосферы Юпитера
4666
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Количество безработных в России выросло вдвое
•
США подготовили санкции против Китая за пандемию коронавируса
•
Правительство запустило сервис для оформления выплат на детей
•
Подводный крейсер «Князь Владимир» вышел на итоговые испытания
Подробности
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
•
Социолог описал сословия современной России
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Partizan1996

Хорошая новость.👍 Хоть короновирус поможет россиянам сменить нашего президента.

колобок11

Надеюсь он заблаговременно пожал руки в кремле и почихал на всех.

1voland1

Ну ну! а через неделю у них заболеет силуанов или лавров! вот увидите! Это сказочка всемирного масштаба...

Ballazan

Срочно, лучших врачей ему! Малахова и Малышеву...

Uynachalnica

Кто нуждающихся, то будет определять? Если родители числяться на работе, а зарплату им не платят? Как...