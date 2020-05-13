США подготовили санкции против Китая за пандемию коронавируса

Влиятельный американский сенатор Линдси Грэм внес законопроект о санкциях против КНР за распространение коронавируса COVID-19. Документ даст право Белому дому наказать Китай, если тот не предоставит полного отчета о возникновении вспышки заболевания.

«Я уверен, что без обмана со стороны Коммунистической партии Китая вируса здесь, в США, не было бы. Китай отказывается позволить международному сообществу провести расследование в лаборатории в Ухане. Они отказываются разрешить расследование того, как началась вспышка. Я уверен, что Китай никогда не будет сотрудничать ни с одним серьезным расследованием, если его не заставить», — приводит РИА Новости слова Грэма.

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Законопроект предлагает в течение двух месяцев подтвердить конгрессу, что КНР предоставила полный отчет по возникновению пандемии и закрыла все рынки, где вирус мог бы перекинуться с диких животных на людей. Заодно Грэм требует освободить всех активистов, задержанных в Гонконге после начала пандемии.

«Без данного подтверждения президенту будет разрешено наложить санкции — такие, как заморозка активов, запрет на въезд, отзыв виз, запрет финансовым институтам США давать кредиты или заниматься андеррайтингом для бизнеса в Китае, запрет китайским фирмам размещать свои ценные бумаги на американских биржах», — говорится в заявлении.