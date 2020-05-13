Новосибирцы сравнили новую подсветку НОВАТа с казино. ВИДЕО

Новосибирцы в Сети раскритиковали новую подсветку Оперного театра стоимостью 400 миллионов рублей, они сравнили ее с казино в Лас-Вегасе.

Новую подсветку Новосибирского оперного театра сделали к 75-летнему юбилею учреждения. Ее стоимость 400 миллионов рублей. Ранее директор театра Владимир Кехман говорил, что такая масштабная подсветка заставит мэрию изменить дизайн всей центральной части города.

Яркую разноцветную подсветку новосибирцы в Сети раскритиковали, назвав ее безвкусной и похожей на казино в Лас-Вегасе.