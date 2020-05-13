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Китай остановил российские фуры на границе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: @ Sibnet.ru

Очередь из грузового транспорта собралась на границе с Китаем, большегрузы месяц не могут пересечь государственную границу из-за перекрытия со стороны КНР, сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края.

На границе с Китаем возле МАПП «Забайкальск» стоит стоит 273 фуры, сказал на оперативном совещании во вторник зампред краевого правительства Михаил Чуркин.

«В Забайкальске находится 273 грузовых транспортных средства. За сутки границу пересекли 25 транспортных средств, за неделю — 258», — сказал он.

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Китай временно закрыл границы и ограничил пропуск по грузовому направлению на автомобильном пункте пропуска. Перейти границу с КНР могут грузовые транспортные средства, перевозящие приоритетный груз (гуманитарная помощь, овощи).

Также грузовой транспорт, находящийся длительное время в Китае, обязан вернуться в Россию по окончании работы в КНР.

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