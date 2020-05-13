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Якутского шамана Габышева принудительно увезли в психбольницу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео на канале "ШАГ-Шаман Александр Габышев" на YouTube

Жителя Якутии Александра Габышева, называющего себя шаманом, и намеревавшегося изгнать Владимира Путина из Кремля, принудительно отправили в психиатрическую больницу сотрудники ОМОН, сообщил представитель организации «Правозащита Открытки».

Габышев стал известен в январе 2019 года, когда в Сети появились видео, где он рассказывал, что намерен идти в Москву, чтобы «очистить Россию от зла» и изгнать Путина из Кремля.

В сентябре 2019 года его задержали силовики на границе Иркутской области и Бурятии, доставили в Якутию, где в отношении Габышева возбудили уголовное дело по статье 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности).

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Габышеву избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Но в декабре «шаман» вновь собрался в поход, однако выйти за пределы Якутии ему не удалось, мужчину снова задержали сотрудники полиции.

Сейчас Габышева увезли в психиатрическую больницу из его квартиры с привлечением сотрудников ОМОНа, пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова представителя правозащитной организации.

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Топ комментариев

колобок11

Надеюсь он заблаговременно пожал руки в кремле и почихал на всех.

Partizan1996

Хорошая новость.👍 Хоть короновирус поможет россиянам сменить нашего президента.

1voland1

Ну ну! а через неделю у них заболеет силуанов или лавров! вот увидите! Это сказочка всемирного масштаба...

Ballazan

Срочно, лучших врачей ему! Малахова и Малышеву...

Иркут 69

Невелика потеря. Страна от этого ничего не потеряет... Разумеется, если это правда.