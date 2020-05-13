Красноярец выбросил тело убитой под видом испорченного мяса

Житель Красноярска выбросил тело убитой женщины в мусорный бак и сказал матери, что это испорченное мясо, сообщает СУ СК РФ по региону.

Женщина пришла навестить 36-летнего сына, проживающего в квартире на пятом этаже. Он вышел из подъезда, в его руках было «несколько пакетов с якобы испорченным мясом».

Но женщине это показалось подозрительным, и она позвонила в полицию. Мужчина забаррикадировался в квартире и отказывался открывать дверь сотрудникам правоохранительных органов.

В тот момент, когда сотрудники экстренных служб пытались открыть дверь, мужчина выпал из окна. Он находится в больнице в тяжелом состоянии. Также установлена личность убитой — 50-летняя знакомая подозреваемого, проживавшая в Ачинске.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Мужчине грозит до пожизненного лишения свободы.