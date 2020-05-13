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Глава UFC запланировал поединок Хабиба и Гэтжи летом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © khabib_nurmagomedov; instagram.com/khabib_nurmagomedov

Бой между чемпионом легкого веса Хабибом Нурмагомедовым и временным обладателем титула Джастином Гэтжи может пройти уже этим летом, сообщил глава UFC Дэйна Уайт.

«Я жду, что бой состоится уже летом. Не знаю, может быть, он пройдет на "Бойцовском острове", если мир не вернется к обычной жизни», — сказал Уайт ESPN.

Гэтжи на UFC 249 техническим нокаутом победил соотечественника Тони Фергюсона и стал временным обладателем титула.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 31-летнего американца 22 победы и два поражения.

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