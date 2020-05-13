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Сибирские ученые создали устройство удаленного мониторинга здоровья

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новосибирская группа компаний «Медико-биологический союз» планирует к концу года вывести на российский рынок устройство удаленного мониторинга здоровья, сообщил директор компании Михаил Лосев.

«Мы... ведем разработку устройств для дистанционного мониторинга параметров здоровья, которые измеряют различные показатели: температуру, сердечный ритм, кислород, дыхание и другие параметры», — цитирует ТАСС Лосева.

Группа устройств будет ориентирована на определение таких сложных параметров, как генетическое тестирование вне лабораторий, параметры гомеостаза и группы крови. Например, одно из устройств, разрабатываемое в этих целях позволяет измерять свертываемость крови, что нужно людям, которые после операции вынуждены принимать препараты, разжижающие кровь.

«Мы должны прийти к тому, что врач сможет следить за показателями человека удаленно, снизить риски заражения медицинских работников, и только в случае необходимости, отправлять пациента в больницы для тяжелых форм. У нас уже есть прототипы этих устройств, которые мы предполагаем вывести на рынок через три-четыре месяца», — сказал Лосев.

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Топ комментариев

колобок11

Надеюсь он заблаговременно пожал руки в кремле и почихал на всех.

Partizan1996

Хорошая новость.👍 Хоть короновирус поможет россиянам сменить нашего президента.

1voland1

Ну ну! а через неделю у них заболеет силуанов или лавров! вот увидите! Это сказочка всемирного масштаба...

Ballazan

Срочно, лучших врачей ему! Малахова и Малышеву...

Иркут 69

Невелика потеря. Страна от этого ничего не потеряет... Разумеется, если это правда.