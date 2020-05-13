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Фильм дня: «Человек дождя»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Фильм «Человек дождя» с красавчиком Томом Крузом в свое время покорил мир добротой и честностью. Картина о братских отношениях аутиста и эгоиста получила четыре «Оскара», хотя мало кто изначально верил в ее успех.

США, 1988 год, режиссер Барри Левинсон, 16+
В главных ролях: Том Круз, Дастин Хоффман

В центре сюжета два брата — молодой повеса Чарли и старший Раймонд, больной аутизмом. Чарли узнает о существовании Раймонда, когда умирает отец и оставляет наследство старшему сыну. В попытке завладеть наследством Чарли похищает брата. И Раймонд, казавшийся в начале пути обузой, становится для самовлюбленного Чарли по-настоящему родной душой.

Главные роли исполнили Дастин Хоффман (Раймонд) и Том Круз (Чарли). Оба актера сомневались в коммерческом успехе «Человека дождя», в шутку называя фильм «Два чмошника в машине». Хоффман вообще считал Раймонда своей худшей актерской работой.

«Возьми на эту роль Ричарда Дрейфусса, либо другого актера, потому что это — худшая актерская игра в моей карьере», — говорил Хоффман режиссеру Барри Левинсону.

Но в итоге картина оказалась не просто успешной, сборы во всем мире превысили бюджет в несколько десятков раз. Фильм получил четыре «Оскара»: за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучшего сценариста и лучшего актера. Победа в номинации «Лучший актер» досталась как раз Дастину Хоффману.

Более того, фильм оценила сама принцесса Диана. Считается, что «Человек дождя» — это одна из ее любимых картин. 

И даже кинокритики в основном дали истории двух братьев положительные отзывы. Например, кинокритик и лауреат Пулитцеровской премии Роджер Эберт говорил, что «Человек дождя» очаровал его тем, что он не даёт сентиментальные ответы на сложные вопросы, которые задаёт жизнь. 

Рейтинг фильма IMDb в 2020 году: 8.00. 

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