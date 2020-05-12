«ВКонтакте» запустит сервис групповых видеозвонков

Социальная сеть «ВКонтакте» запустит собственный сервис групповых видеозвонков, сейчас идет тестирование новой функции.

Предположительно, в групповых звонках смогут принимать участие до шести человек. На первом этапе функционал станет доступен для пользователей мобильного приложения «ВКонтакте». В дальнейшем сервис может заработать для пользователей браузерной версии соцсети, пишет vc.ru.

Впервые голосовые вызовы в формате «один на один» стали доступны пользователям мобильного приложения «ВКонтакте» весной 2018 года. В последнее время видеосервисы стали востребованы на фоне массового перехода сотрудников на удаленную работу

Так, ранее Mail.Ru Group запустила возможность организовывать видеочаты в сервисе «Почта Mail.ru». Для общения участникам даже не требуется проходить регистрацию, достаточно получить ссылку на беседу, участникам которой могут стать до 100 человек.