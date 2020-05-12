Назван самый мощный в мире смартфон

Самым производительным смартфоном в мире стал Xiaomi Mi 10 Pro, свидетельствует тест популярного бенчмарка AnTuTu за апрель 2020 года. Xiaomi Mi 10 Pro был официально представлен в феврале.

Флагманский смартфон китайской компании Xiaomi получил после тестов 593 тысячи баллов. На втором месте расположился OnePlus 8 Pro, который набрал 582 тысячи баллов. На третьей позиции оказался другой телефон Xiaomi, аппарат Mi 10 получил итоговые 580 тысяч очков.

Mi 10 Pro имеет чип Snapdragon 865, восемь гигабайт оперативной памяти стандарта LPDDR5 и 256 гигабайт встроенной памяти UFS3.0. Гаджет также оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 50 ватт.

Новый лидер рейтинга сместил с первого места флагман Samsung, который возглавлял список в марте. Однако в первой десятке рейтинга больше всего производительных аппаратов у южнокорейской компании — сразу четыре смартфона.