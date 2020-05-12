Пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

«Да, я заболел. Лечусь»,— сказал официальный представитель Кремля журналистам ТАСС. Песков сейчас находится в больнице, ему назначено лечение.

С главой государства пресс-секретарь последний раз лично встречался около месяца назад. С коронавирусом также госпитализирована жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка, передает издание Daily Storm.

В конце апреля коронавирусом заразился премьер России Михаил Мишустин, он продолжает лечиться. Исполняющим обязанности председателя правительства назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.