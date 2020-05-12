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Российских чиновников накажут за хамство

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Законопроект об административном наказании чиновников за хамство внесли в Госдуму депутаты партии «Единая Россия».

Авторы документа предлагают дисквалифицировать чиновников за хамство на два года, при повторном нарушении — до двух лет. Также для государственных и муниципальных служащих предусмотрены штрафы от 50 до 100 тысяч рублей, во второй раз — от 100 до 150 тысяч.

Одновременно законодатели планируют расширить понятие оскорбления. Наказывать начнут не только неприличные формы высказываний, но и унизительные, а также оскорбляющие общественную нравственность.

Ранее президент России Владимир Путин предложил строже наказывать чиновников, которые оскорбляют людей. Глава государства заявил об этом после инцидента с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, который заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от новых служебных машин.

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