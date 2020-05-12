Более 80 человек выздоровели от COVID-19 на Алтае за сутки

Сразу 84 человека, инфицированных коронавирусом, выздоровели в Алтайском крае за последние сутки, сообщил оперштаб региона.

После проведенного лечения и двукратного отрицательного теста на наличие инфекции в Алтайском крае уже закончили лечение 283 человека, из них 25 детей. Из ковидного госпиталя Змеиногорской больницы были выписаны сразу 62 пациента. Из них 59 – работники Корбалихинского рудника. Все пациенты прошли полный курс лечения

В настоящий момент в крае проходят лечение 440 человек, из них 45 человек находятся на амбулаторном наблюдении. Состояние 13 пациентов врачи оценивают, как тяжелое, пять из них находятся на аппарате искусственной вентиляции легких.

Уточняется, что тяжесть течения заболевания у пациентов обусловлена наличием сопутствующих заболеваний среди которых сахарный диабет, сердечно-сосудистая недостаточность, ишемическая болезнь сердца и другие. Состояние 34 пациентов - средней степени тяжести.

Также к 12 мая в регионе зарегистрировано 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в крае общее число заболевших коронавирусной инфекцией на сегодня составляет 727 человек, в том числе 84 ребенка. Четыре человека умерли.

Кроме того, в обсерваторе на базе санатория «Сосновый бор» размещено 12 человек, прибывших авиарейсами и железнодорожным транспортом из Москвы и из-за рубежа, а также 100 человек с вахты из Якутии, являющиеся жителями края.