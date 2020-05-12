НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Более 80 человек выздоровели от COVID-19 на Алтае за сутки

Источник:
Sibnet.ru
183 0
Фото: © Sibnet.ru

Сразу 84 человека, инфицированных коронавирусом, выздоровели в Алтайском крае за последние сутки, сообщил оперштаб региона.

После проведенного лечения и двукратного отрицательного теста на наличие инфекции в Алтайском крае уже закончили лечение 283 человека, из них 25 детей. Из ковидного госпиталя Змеиногорской больницы были выписаны сразу 62 пациента. Из них 59 – работники Корбалихинского рудника. Все пациенты прошли полный курс лечения

В настоящий момент в крае проходят лечение 440 человек, из них 45 человек находятся на амбулаторном наблюдении. Состояние 13 пациентов врачи оценивают, как тяжелое, пять из них находятся на аппарате искусственной вентиляции легких.

Уточняется, что тяжесть течения заболевания у пациентов обусловлена наличием сопутствующих заболеваний среди которых сахарный диабет, сердечно-сосудистая недостаточность, ишемическая болезнь сердца и другие. Состояние 34 пациентов - средней степени тяжести.

Также к 12 мая в регионе зарегистрировано 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в крае общее число заболевших коронавирусной инфекцией на сегодня составляет 727 человек, в том числе 84 ребенка. Четыре человека умерли.

Кроме того, в обсерваторе на базе санатория «Сосновый бор» размещено 12 человек, прибывших авиарейсами и железнодорожным транспортом из Москвы и из-за рубежа, а также 100 человек с вахты из Якутии, являющиеся жителями края.

Тема: Распространение коронавируса
Пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом
Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных COVID-19
Ученые заявили о вероятности бесплодия из-за коронавируса
Призывные комиссии в Приангарье начали работу в период самоизоляции
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом
•
Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных COVID-19
•
Российских чиновников накажут за хамство
•
Авторынок России пережил «черный апрель»
Подробности
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
•
Социолог описал сословия современной России
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
Как это работает
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Как выбрать правильные солнечные очки
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Более 80 человек выздоровели от COVID-19 на Алтае за сутки
Сибирь 12.05.2020 18:29
Власти объявили конкурс на лучший гимн Новосибирской области
Сибирь 12.05.2020 16:17
Жертв насилия привлекут за нарушение изоляции в Красноярске
Сибирь 12.05.2020 15:24
Призывные комиссии в Приангарье начали работу в период самоизоляции
Сибирь 12.05.2020 15:03
Самое популярное
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
130731
Аномальная жара придет в Новосибирск
13009
ГИБДД оценила введение штрафов за отсутствие видеорегистратора
4974
Раскрыта загадка атмосферы Юпитера
4404
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом
•
Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных COVID-19
•
Российских чиновников накажут за хамство
•
Авторынок России пережил «черный апрель»
Подробности
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
•
Социолог описал сословия современной России
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Госдолг США установил исторический рекорд
43
США объявили себя победителями нацизма
41
Путин завершил период нерабочих дней
37
Германия назвала виновника Второй мировой войны
36
Путин согласился принять помощь от США для борьбы с COVID-19
35