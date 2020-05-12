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Ученые заявили о вероятности бесплодия из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Pexels / Pixabay License

Коронавирус может инфицировать женские репродуктивные органы, что в дальнейшем может привести к бесплодию. Соответствующую научную работу опубликовали ученые из КНР.

Ученые из департамента физиологии Медицинского университета Цзинина (Jining Medical University) опубликовали статью. В ней приведены данные о возможном влиянии заражения коронавирусом на репродуктивную систему женщин, пишут «Известия» со ссылкой на данные исследования.

Патоген может проникать в органы мочеполовой системы, из-за того что на их клетках в большом количестве представлены рецепторы ACE2, которые являются входными воротами для коронавируса. Через них инфекция попадает в клетки организма.

В статье указано, что в науке уже представлено много данных о наличии этого белка в печени, почках, ЦНС, а не только в легких. Но данных о женской половой системе пока крайне мало. Российские специалисты считают, что многие из известных вирусов приводят к проблемам с фертильностью.

Но для SARS-CoV-2 это пока лишь гипотеза. Необходимо наблюдать за здоровьем переболевших женщин, а также беременных, чтобы сделать более точные выводы.

Тема: Распространение коронавируса
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