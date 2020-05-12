Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на ЖКХ

Минстрой предложил снизить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи — с 22% до 15%.

«В России немало людей, которые находятся в тяжелом финансовом положении, при этом многие из них на грани этого порога. К примеру, расходы на ЖКУ в совокупном доходе семьи составляет 21%, и им не хватает до получения льготы совсем чуть-чуть», — рассказала «Известиям» глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Регионам будет рекомендовано установить свои предельные пороги не выше федерального. На данный момент стандарты в субъектах разнятся — от менее 15% до 22%.

Инициатива является одним из предложений по антикризисным мерам в сфере ЖКХ и уже направлена в правительство. Ожидается, что такая мера позволит существенно расширить список граждан, которые получат право на субсидии по оплате ЖКУ.

Так, в 2019 году субсидии на оплату ЖКУ получали около 3 миллиона семей. Если инициатива будет одобрена, то такое право будут иметь еще 1 миллион семей, что особенно актуально в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Кроме того, своевременная оплата ЖКУ повысит качество оказываемых услуг.