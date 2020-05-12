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Уровень мирового океана поднимется до катастрофических значений

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Подъем мирового океана в этом столетии будет более сильным, чем считалось ранее и может достигнуть катастрофических масштабов, сообщила группа ученых из Наньянского технологического университета в Сингапуре.

Более 100 ведущих авторов научных изданий оценили повышение уровня Мирового океана. Мировой океан – это непрерывная водная оболочка Земли, состоящая из четырех океанов: Атлантического, Индийского, Тихого, Северного Ледовитого.

Исследователи провели анализ свыше тысячи статей на эту тему. При самом худшем и ожидаемом многими сценарии уровень океана повысится до 1,3 метра до конца текущего столетия, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследований.

Еще через 200 лет эта отметка уже будет находиться на высоте 5,6 метра от первоначальной. Ученые считают, что в результате таяния ледников Арктики и Гренландии уровень Мирового океана значительно вырастет. Замедлить этот процесс способно только снижение выбросов парниковых газов.

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Таяние ледников повышает уровень мирового океана. При самом пессимистичном развитии событий уже к 2100 году от ледников Гренландии и Арктики почти ничего не останется (во всяком случае от второго точно), пишет издание «Метеоролог и я».

При таком развитии событий в 2050 году человечество может попрощаться с Бермудами, Мальдивами, частью Нидерландов. Начнутся подтопления в Гамбурге, Калининграде, Санкт-Петербурге.

А к 2100 году под воду может уйти уже почти половина Нидерландов, Новый Орлеан, часть Майами, Шанхая, под угрозой окажется Каир, при этом часть Египта также «уйдет к рыбам».

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