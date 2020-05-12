Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных COVID-19

Россия обогнала Испанию и вышла на второе место в мире по числу подтвержденных случаев COVID-19. За последние сутки выявлено 10 899 новых случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием, общее число заболевших достигло 232 243.

С учетом последних данных Россия обогнала Испанию, которая находилась на втором месте по количеству зараженных коронавирусной инфекцией. На первом месте находятся США, где более 1,3 миллиона инфицированных человек.

Лидером по приросту зараженных остается Москва, где инфекцию нашли у 5392 человек. Среди регионов с наибольшим числом новых зараженных за сутки также оказались Московская область (1063), Нижегородская область (354), Санкт-Петербург (339), Красноярский край (227), Свердловская область (211).

Общее число смертей в России достигло 2116, число выздоровевших — 43 512. За последние сутки в России умерли 107 человек и выздоровели 3711 пациентов. По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются свыше 251 тысяч человек.

Накануне президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода. Однако губернаторы смогут принимать решения о дополнении, смягчении или сохранении ограничений в своих регионах. Так, в Москве карантинные меры будут действовать до 31 мая.