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Призывные комиссии в Приангарье начали работу в период самоизоляции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 31 мая. Но в период ограничений будут работать призывные комиссии в районах, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Это (продление режима) обоснованная мера и для Иркутской области, поскольку число заболевших коронавирусом в регионе растет», — сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев.

По его словам, в связи с ростом заболеваемости специалисты решают, вводить ли масочный режим в общественных местах и транспорте. Как только эпидемиологическая обстановка начнет стабилизироваться, в регионе организуют поэтапный выход из режима повышенной готовности. План уже разработали, его утвердят на этой неделе.

На первом этапе предлагается снять ограничение с работы бань, предприятий бытового обслуживания, магазинов, торгующих непродовольственными товарами, площадью не более 400 квадратных метров и отдельным входом, разрешить занятия спортом и прогулки на свежем воздухе не более двух человек с соблюдением социальной дистанции.

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С 12 мая начали работать призывные комиссии в муниципальных образованиях Иркутской области. Их деятельность разрешена только при соблюдении всех мер безопасности. Рассматривается вопрос о переносе срока призыва на начало июня.

Отдельной темой для обсуждения на штабе стала ситуация с вахтовиками. На территорию Приангарья прибыли вахтовики с Чаяндинского месторождения Якутии. Они будут направлены в обсерваторы, где будут находиться до получения результатов тестов на коронавирус.

Тема: Распространение коронавируса
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