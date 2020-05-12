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У «Американской истории ужасов» появится спин-офф

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала

Создатель сериала «Американская история ужасов» Райан Мерфи объявил о работе над спин-оффом хоррора.

Спин-офф будет называться «Американские истории ужасов» и будет состоять из эпизодов продолжительностью один час, написал режиссер в Instsgram.

Создатель проекта не стал раскрывать дату начала съемок и подробности будущего спин-оффа, но опубликовал групповой снимок из Zoom с актерами, которые предположительно примут участие в съемках. Среди них Джессика Лэнг, Сара Полсон, Эван Питерс, Анджелла Бассетти.

«Американская история ужасов» — сериал-хоррор, каждый сезон которого состоит из отдельного сюжета и персонажей. В каждом выпуске присутствует мистика и страх.

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