У «Американской истории ужасов» появится спин-офф

Создатель сериала «Американская история ужасов» Райан Мерфи объявил о работе над спин-оффом хоррора.

Спин-офф будет называться «Американские истории ужасов» и будет состоять из эпизодов продолжительностью один час, написал режиссер в Instsgram.

Создатель проекта не стал раскрывать дату начала съемок и подробности будущего спин-оффа, но опубликовал групповой снимок из Zoom с актерами, которые предположительно примут участие в съемках. Среди них Джессика Лэнг, Сара Полсон, Эван Питерс, Анджелла Бассетти.

«Американская история ужасов» — сериал-хоррор, каждый сезон которого состоит из отдельного сюжета и персонажей. В каждом выпуске присутствует мистика и страх.