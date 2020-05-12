Ученые НГТУ испытали новую технологию безмазутной растопки котлов

Инженеры факультета энергетики НГТУ и команды «КОТЭС Инжиниринг» провели первые испытания новой технологии розжига пылеугольных котлов без использования мазута, сообщает пресс-служба вуза.

Уголь трудно воспламенить без дополнительной помощи, например, газа или мазута. В продуктах сгорания мазутов содержится множество опасных веществ: углекислота, оксиды азота, сернистого и серного ангидридов, соединения ванадия, оксид углерода и метан, которые попадают в атмосферу.

Найти замену мазуту пытаются во всем мире не только из-за проблем с экологией, но и по причине высокой стоимости содержания мазутного хозяйства и снижения его качества с каждым годом, которое напрямую зависит от глубины переработки нефти.



Специалистам «КОТЭС Инжиниринг» и НГТУ удалось разработать новый аналог плазменной безмазутной технологии, основанный на электроионизационном воспламенении в циклонной горелке.

Инженеры и ученые смогли найти эффективное и безопасное решение технологии плазменного безмазутного розжига не только при меньшей стоимости оборудования, но и с увеличением срока службы этого оборудования. Время непрерывной эксплуатации горелочного устройства новосибирских инженеров составляет более 2 тысячи часов.



Разработка представляет собой комплекс в составе горелочного устройства, источника питания, системы мониторинга и управления. При работе этого комплекса на станции вместо мазута для растопки котла используется пылеугольное топливо (смесь воздуха и угольной пыли). Технические решения новосибирских изобретателей защищены патентами РФ.



Процесс воспламенения происходит благодаря сложному составу ионов. Энергия электрического поля, которая поступает от источника питания, переводится в энергию химических реакций горения при температурах окружающей среды. Такая температура воспламенения топлива позволяет снизить количество выбросов опасных веществ в атмосферу.



Открытые испытания новой технологии безмазутного розжига пылеугольных котлов прошли на огневом стенде мощностью 5 МВт на площадке Института теплофизики СО РАН. По словам разработчиков, технология позволит снизить выбросы опасных веществ и увеличить экономическую эффективность котлов теплоэлектростанций.

«Срок окупаемости внедрения этой технологии от двух до пяти лет. В отличие от угля мазут — более дорогое топливо, которое с каждым годом растет в цене. К тому же мазут облагается еще и дополнительным налогом. Цена еще возрастет. С 1 апреля этого года введен дополнительный акциз на мазут. Использование мазута в несколько раз дороже, чем использование угля», — рассказал ассистент кафедры тепловых электрических станций НГТУ Денис Синельников.

Первые варианты реализации технологии были опробованы на тепловых станциях Иркутскэнерго и Красноярской ГРЭС-2. В этих местах успешно прошли закрытые испытания безмазутного розжига угольной пыли на котле БКЗ-420 паропроизводительностью 420 тонн в час и котле ПК-24 паропроизводительностью 270 тонн в час.