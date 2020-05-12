Грозы и мокрый снег накроют Восточную Сибирь

Дожди, грозы и мокрый снег придут на неделе в Иркутскую область, Забайкалье и Бурятию. С четверга ожидается похолодание, ночью возможны заморозки, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

По Бурятии и Забайкалью в среду и четверг местами кратковременные дожди, днем грозы, по северу мокрый снег. Ветер северо-западный с порывами до 24 метров в секунду. Температура ночью +8… +12, в четверг -1… -6, по северу до -9 градусов. Днем +17… +22, по югу до +28, по северу +7… +12 градусов.

В пятницу в большинстве районов Бурятии и Забайкалья небольшие и умеренные дожди, ветер с порывами до 21 метров в секунду. Ночью +1… +6, местами -2…. -7 градусов. Днем +4… +9, местами +10... +15 градусов.

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В Иркутской области в среду небольшой дождь, местами мокрый снег, в отдельных районах грозы. Ветер переменный с порывами до 20 метров в секунду. Температура ночью +5… +10, при прояснении до 0 градусов. Днем +16… +21, по северу до +12 градусов.

В четверг и пятницу в Приангарье ожидается похолодание. В большинстве районов дожди, местами мокрый снег, заморозки. Ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура ночью +2… +7, местами -1… -6 градусов. Днем +9… +14, местами до +5 градусов.