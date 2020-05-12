Новосибирск отказался от тестов на COVID-19 медиков и пенсионеров

Обязательное тестирование на коронавирус медиков, пенсионеров с ОРВИ, прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга отменили в Новосибирской области, сообщается в постановлении главы Роспотребнадзора региона Александра Щербатова.

В одном из пунктов постановления главы Роспотребнадзора по Новосибирской области от 24 апреля говорилось об обязательном тестировании на коронавирус вернувшихся из-за границы, из Москвы и Санкт-Петербурга с признаками респираторных заболеваний, а также контактировавших с больными коронавирусом, пациентов с внебольничной пневмонией, людей старше 65-лет с признаками ОРВИ, медработников с риском заражения COVID-19.

С 8 мая Щербатов отменил этот пункт новым постановлением. Причины неизвестны. Sibnet.ru направил запрос в Роспотребнадзор по региону.

По данным оперативного штаба правительства региона, информация о том, что в Новосибирской области якобы отменили тестирования на COVID-19 пациентам из групп риска, с внебольничной пневмонией и медработникам не соответствует действительности.

Лабораторная диагностика на коронавирусную инфекцию в регионе организована и будет продолжена в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ №9 от 30 марта 2020 года «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19».

По данным оперативного штаба на 12 мая, в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция выявлена у 55 человек. Всего заболело 1,2 тысячи человек, 16 умерли.