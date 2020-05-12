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Американские ученые создали прививку от ожирения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Американские молекулярные биологи с помощью активирования определенного гена добились похудения растолстевших мышей

Исследователи придумали гипотезу об увеличении активности гена FST, который вырабатывает фоллистатин, чтобы защитить страдающих от ожирения людей от остеоартрита в пожилые годы. Биологи провели эксперимент на мышах, сообщает издание Science Advances.

Генная терапия активировала FST у мышей, защитила их от остеоартрита. Лечение уменьшило количество глюкозы, инсулина в крови и процент различных гормонов и белков, связанных с возникновением ожирения и сопутствующих заболеваний.

Также биологи заметили, что грызуны после терапии стали гораздо сильнее и выносливее сверстников из контрольной группы. Это объясняется активностью FST: она ускорила рост мышц. Но положительные последствия терапии оставались только в том случае, если мыши сохраняли высококалорийную диету.

«Разработка этой генной терапии будет идти еще много лет. Тем не менее, мы рады тому, что нам удалось создать очень перспективную методику лечения последствий развития остеоартрита, а также средство для борьбы с самыми экстремальными формами ожирения», — сказал профессор университета штата Вашингтон в Сент-Луисе Фаршид Гуйлак.

Ученые надеются, что аналоги генной терапии возможно будет использовать и для борьбы с ожирением среди людей. Для этого биологам необходимо провести множество опытов, чтобы исследовать безопасность такого лечения, и чтобы выявить возможные побочные эффекты.

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