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Стариков и «хроников» в Забайкалье призвали полностью изолироваться

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Режим самоизоляции в Забайкальском крае продлили до 25 мая. Работать могут только организации, получившие разрешение, а стариков и «хроников» призвали полностью самоизолироваться, сообщили на сайте правительства.

Губернатор края Александр Осипов 8 мая подписал постановление, регламентирующее правила ограничений для жителей и организаций Забайкалья. Документ содержит список людей, кому рекомендовали соблюдать полную самоизоляцию.

Режим полной самоизоляции должны соблюдать люди старше 60 лет, а также жители края с хроническими заболеваниями. Но если человек работает руководителем или сотрудником госорганов, то на него действие режима не распространяется, также как и к сотрудникам районных и сельских администраций, к специалистам организаций жизнеобеспечения.

К хроническим заболеваниям, при которых рекомендован режим полной самоизоляции относятся диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, астма, бронхэктатическая болезнь, болезни системы кровообращения, хроническая болезнь почек. В режиме самоизоляции эти людям разрешается посещать больницы по основному заболеванию.

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В остальном все остается также — предприятия, которым разрешили работу должны обеспечить сотрудников справками и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Школы продолжают дистанционное обучение. На территории края введены электронные цифровые пропуска и каждый въезжающий в регион обязан его оформить. Со 2 мая ношение защитной маски или респиратора обязательно:

  • в подъездах, лестничных площадках, лифтах;
  • на рынках и иных торговых объектах;
  • во дворах, в том числе на детских площадках;
  • в общественном транспорте;
  • на рабочем месте.

Во вторник на оперативном совещании правительства главный санитарный врач края Елена Лапа сообщила, что в регионе складывается неблагополучная ситуация с коронавирусом. Каждый заболевший заражает еще двоих. Подавляющее большинство людей с подтвержденным диагнозом младше 65 лет.

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