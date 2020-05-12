Горячую воду отключили в Новосибирске

СГК начала гидравлические испытания в зоне теплоснабжения от
ТЭЦ-5 и Кировской районной котельной в Новосибирске, сообщает пресс-служба
компании.
Максимальные сроки подачи горячей воды после ремонта: по
зоне теплоснабжения ТЭЦ-5 (участок ПНС-10) — 24 мая, а потребителям
Кировской районной котельной — 26 мая.
С 12 мая начались гидравлические испытания теплосетей в семи
районах Новосибирска: по зоне теплоснабжения от ТЭЦ-5 (участок Перекачивающей
насосной станции №10), а также по зоне теплоснабжения от Кировской районной
котельной. На время проведения испытаний горячее водоснабжение потребителей
отключено.
В зоне проведения испытаний — дома в пяти районах
города. Дзержинский район: улицы Фрунзе, Кошурникова, Лежена, Островского,
Светлая, Крестьянская, Красина, Даурская, Глинки, Гоголя, Королева, проспект Дзержинского.
Железнодорожный район: улицы 1905 года, Красноярская,
Бурлинская, Нарымская, Сибирская, Иркутская, Салтыкова-Щедрина, Советская,
Челюскинцев, Галущака.
Заельцовский район: улицы Линейная, Нарымская, Плановая,
Галущака, Тимирязева, Холодильная, Сухарная, Союза Молодежи, Ельцовская, Дуси
Ковальчук (от Нарымской до Холодильной).
Октябрьский район: улицы Федосеева, Кулагина, Кошурникова.
Центральный район: улицы Державина, Крылова, Ермака,
Мичурина, Ольги Жилиной, Семьи Шамшиных, Советская, Гоголя, Писарева,
Достоевского, Селезнева, Алейская.
В зоне теплоснабжения Кировской районной котельной испытания
трубопроводов запланированы до 21 мая. В зоне проведения испытаний – дома в
двух районах города.
Кировский район: улицы Комсомольская, Чигорина, Герцена, Оловозаводкая (Северо-Чемской жилмассив), Урманова, Кожевникова, Аникина, Обогатительная, 20 Партсъезда (микрорайон Бугринская роща), Бетонная, Бурденко, Мира, Ударная, Тульская, Архитектурная, Блока.
А также Беловежская, Петухова, Зорге, Громова, Д. Шмонина, Виктора Уса, Палласа, Сибиряков-Гвардейцев (Затулинский жилмассив), а также переулки Успенский, Черкасский, Акатуйский жилмассив, ЖК Матрёшкин двор, Северный проезд.
Ленинский район: Станиславский жилмассив, улицы Станиславского, Тульская, Ударная.