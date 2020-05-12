Горячую воду отключили в Новосибирске

СГК начала гидравлические испытания в зоне теплоснабжения от ТЭЦ-5 и Кировской районной котельной в Новосибирске, сообщает пресс-служба компании.

Максимальные сроки подачи горячей воды после ремонта: по зоне теплоснабжения ТЭЦ-5 (участок ПНС-10) — 24 мая, а потребителям Кировской районной котельной — 26 мая.

С 12 мая начались гидравлические испытания теплосетей в семи районах Новосибирска: по зоне теплоснабжения от ТЭЦ-5 (участок Перекачивающей насосной станции №10), а также по зоне теплоснабжения от Кировской районной котельной. На время проведения испытаний горячее водоснабжение потребителей отключено.

В зоне проведения испытаний — дома в пяти районах города. Дзержинский район: улицы Фрунзе, Кошурникова, Лежена, Островского, Светлая, Крестьянская, Красина, Даурская, Глинки, Гоголя, Королева, проспект Дзержинского.

Железнодорожный район: улицы 1905 года, Красноярская, Бурлинская, Нарымская, Сибирская, Иркутская, Салтыкова-Щедрина, Советская, Челюскинцев, Галущака.

Заельцовский район: улицы Линейная, Нарымская, Плановая, Галущака, Тимирязева, Холодильная, Сухарная, Союза Молодежи, Ельцовская, Дуси Ковальчук (от Нарымской до Холодильной).

Октябрьский район: улицы Федосеева, Кулагина, Кошурникова.

Центральный район: улицы Державина, Крылова, Ермака, Мичурина, Ольги Жилиной, Семьи Шамшиных, Советская, Гоголя, Писарева, Достоевского, Селезнева, Алейская.

В зоне теплоснабжения Кировской районной котельной испытания трубопроводов запланированы до 21 мая. В зоне проведения испытаний – дома в двух районах города.

Кировский район: улицы Комсомольская, Чигорина, Герцена, Оловозаводкая (Северо-Чемской жилмассив), Урманова, Кожевникова, Аникина, Обогатительная, 20 Партсъезда (микрорайон Бугринская роща), Бетонная, Бурденко, Мира, Ударная, Тульская, Архитектурная, Блока.

А также Беловежская, Петухова, Зорге, Громова, Д. Шмонина, Виктора Уса, Палласа, Сибиряков-Гвардейцев (Затулинский жилмассив), а также переулки Успенский, Черкасский, Акатуйский жилмассив, ЖК Матрёшкин двор, Северный проезд.

Ленинский район: Станиславский жилмассив, улицы Станиславского, Тульская, Ударная.