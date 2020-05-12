НАВЕРХ

Горячую воду отключили в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
126 0
Фото: © Sibnet.ru

СГК начала гидравлические испытания в зоне теплоснабжения от ТЭЦ-5 и Кировской районной котельной в Новосибирске, сообщает пресс-служба компании.

Максимальные сроки подачи горячей воды после ремонта: по зоне теплоснабжения ТЭЦ-5 (участок ПНС-10) — 24 мая, а потребителям Кировской районной котельной — 26 мая.

С 12 мая начались гидравлические испытания теплосетей в семи районах Новосибирска: по зоне теплоснабжения от ТЭЦ-5 (участок Перекачивающей насосной станции №10), а также по зоне теплоснабжения от Кировской районной котельной. На время проведения испытаний горячее водоснабжение потребителей отключено.

В зоне проведения испытаний — дома в пяти районах города. Дзержинский район: улицы Фрунзе, Кошурникова, Лежена, Островского, Светлая, Крестьянская, Красина, Даурская, Глинки, Гоголя, Королева, проспект Дзержинского.

Железнодорожный район: улицы 1905 года, Красноярская, Бурлинская, Нарымская, Сибирская, Иркутская, Салтыкова-Щедрина, Советская, Челюскинцев, Галущака.

Заельцовский район: улицы Линейная, Нарымская, Плановая, Галущака, Тимирязева, Холодильная, Сухарная, Союза Молодежи, Ельцовская, Дуси Ковальчук (от Нарымской до Холодильной).

Октябрьский район: улицы Федосеева, Кулагина, Кошурникова.

Центральный район: улицы Державина, Крылова, Ермака, Мичурина, Ольги Жилиной, Семьи Шамшиных, Советская, Гоголя, Писарева, Достоевского, Селезнева, Алейская.

В зоне теплоснабжения Кировской районной котельной испытания трубопроводов запланированы до 21 мая. В зоне проведения испытаний – дома в двух районах города.

Кировский район: улицы Комсомольская, Чигорина, Герцена, Оловозаводкая (Северо-Чемской жилмассив), Урманова, Кожевникова, Аникина, Обогатительная, 20 Партсъезда (микрорайон Бугринская роща), Бетонная, Бурденко, Мира, Ударная, Тульская, Архитектурная, Блока. 

А также Беловежская, Петухова, Зорге, Громова, Д. Шмонина, Виктора Уса, Палласа, Сибиряков-Гвардейцев (Затулинский жилмассив), а также переулки Успенский, Черкасский, Акатуйский жилмассив, ЖК Матрёшкин двор, Северный проезд.

Ленинский район: Станиславский жилмассив, улицы Станиславского, Тульская, Ударная.

Еще по теме
Дачники в Бурятии откопали древние скелеты
Дороги Новосибирска покраснели после дождя
Мэр заявил о готовности Новосибирска к введению электронных пропусков
Монстрация-2020 пройдет 1 мая онлайн
смотреть все
Новосибирск #Город
КАРТИНА ДНЯ
•
Правительство утвердило механизм новых выплат семьям с детьми
•
Пять пациентов на ИВЛ погибли при пожаре в реанимации
•
Сбербанк приготовился к выдаче первых кредитов под 2% годовых
•
Вторую волну коронавируса предрекли Европе
Подробности
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
•
Социолог описал сословия современной России
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
Как это работает
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Как выбрать правильные солнечные очки
НОВОСТИ СИБИРИ
Прогулки по набережным и паркам разрешили в Кузбассе
Сибирь 12.05.2020 12:30
Стариков и «хроников» в Забайкалье призвали полностью изолироваться
Сибирь 12.05.2020 12:04
Горячую воду отключили в Новосибирске
Сибирь 12.05.2020 11:50
Новая жертва коронавируса зарегистрирована в Омской области
Сибирь 12.05.2020 11:35
Самое популярное
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
128102
Аномальная жара придет в Новосибирск
11339
Госдолг США установил исторический рекорд
6904
ГИБДД оценила введение штрафов за отсутствие видеорегистратора
4879
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Правительство утвердило механизм новых выплат семьям с детьми
•
Пять пациентов на ИВЛ погибли при пожаре в реанимации
•
Сбербанк приготовился к выдаче первых кредитов под 2% годовых
•
Вторую волну коронавируса предрекли Европе
Как это работает
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Как выбрать правильные солнечные очки
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Woodnox

его дед, по-ходу, полицаем по деревням ходил...вот и обидно ему

Удавиков

Как такое может быть, это же самый настоящий "Шариков"!

Uynachalnica

В каком формате? Обогнать запад за полгода? Пятилетний или на обнуленный срок? Про самого не буду. А...

xarakire

Может наша «„Сверхдержава“» уже гражданам своим выплаты сделает? По 20т на взрослого и 10т на несовершеннолетнего?...

Иркут 69

Вообще странная позиция. Требовать какие то планы по восстановлению, ровным счётом ничего не сделав для...