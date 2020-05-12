Новая жертва коронавируса зарегистрирована в Омской области

Еще один пациент умер от коронавируса в Омской области, всего в регионе зарегистрировано восемь смертей от COVID-19, сообщает во вторник оперштаб региона.

«За прошедшие сутки умер один пациент. Все умершие находились в группе риска и имели ряд патологий, которые значительно осложняют лечение COVID-19», — говорится в сообщении.

По данным на 12 мая, в регионе зарегистрировано 30 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 27 в Омске, два в Калачинском районе и один в Шербакульском районе.

Всего в Омской области с начала эпидемиологической ситуации зафиксировано 332 случая заражения инфекцией, 62 человека выздоровели, четверо из которых поправились за последние сутки.

С 12 мая в регионе ослаблен режим самоизоляции: жители могут ездить на дачи на электричках, разрешена работа магазинов одежды и обуви, откроются автосалоны. При этом режим продлен до 24 мая.