Пенсионерка умерла от коронавирусной пневмонии в Новосибирске

Пожилая женщина умерла от пневмонии в Новосибирске, у нее был выявлен коронавирус, сообщает оперативный штаб региона.

По данным оперативного штаба на 12 мая, в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция выявлена у 55 человек.

«Зарегистрирована еще одна смерть пациента с коронавирусной пневмонией. Это женщина, ей было 64 года», — говорится в сообщении.

Количество зарегистрированных в регионе случаев заражения коронавирусом — 1,2 тысячи, из них 77 детей. Выздоровели 338 человек, 16 – скончались.

В отделениях реанимации находятся 55 пациентов, на ИВЛ – 17 человек. В детскую больницу №3 госпитализированы 72 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.