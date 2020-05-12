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Сбербанк приготовился к выдаче первых кредитов под 2% годовых

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сбербанк готовится к выдаче первых кредитов под 2% годовых для предпринимателей, наиболее пострадавших из-за ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Ограничений по количеству сотрудников предприятия по новой программе нет, сообщила пресс-служба банка.

Сбербанк начнет работу по новой программе кредитования на зарплаты предприятий всех сегментов без ограничений из отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса. Кредиты будут предоставлены под 2% годовых.

Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину минимального размера оплаты труда (МРОТ) и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита.

Банк предусмотрел возможность пролонгации кредита при соблюдении ряда условий направленных на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании. Максимальный срок кредита — до марта 2021.

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«Новая государственная программа отличается от предыдущей целевой «на зарплату» тем, что в этой программе нет ограничений по количеству сотрудников компании. По нашим подсчетам за кредитом по программе могут обратиться предприятия, суммарная численность сотрудников в которых около 7 миллионов», — сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

По общим прогнозам, в рамках этой программы по поддержке бизнеса будет выдано кредитов на 300 миллиардов рублей, на Сбербанк оценкам придется не менее одной трети объема, добавил он. Первые пилотные сделки Сбербанк запланировал на ближайшие недели, а массовый запуск состоится 1 июня.

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