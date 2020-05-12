Первую смерть больного с COVID-19 зарегистрировали в Забайкалье

Медики зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае. Всего в регионе зафиксировано 386 случаев заражения, сообщила пресс-служба краевого Минздрава.

По состоянию на вторник, 12 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 386 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 44 из них – среди детей, 132 человека выздоровели и выписаны из больницы.

Один человек скончался во вторник. Это первая смерть больного с коронавирусом в крае, сообщила зампред регионального правительства Аягма Ванчикова на оперативном совещании.

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К районам, охваченным заболеванием, в понедельник добавились еще три: Газимуро-Заводский, Краснокаменский, Петровск-Забайкальский. Также случаи зарегистрированы в Чите и Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском, Борзинском, Могочинском, Агинском, Карымском, Шилкинском, Читинском, Тунгокоченском и Ононском районах.

Для оперативного выявления возможного круга контактных лиц заболевшего человека в общественных местах и недопущения распространения коронавирусной инфекции в Забайкалье введены цифровые пропуска. Система позволяет сопоставить маршруты передвижения.