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Магазины одежды и автосалоны откроются в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Режим самоизоляции в Омской области продлили до 24 мая, но уже с 12 мая в области заработают некоторые магазины, и начнут действовать новые послабления, сообщил региональный оперштаб.

Главный санитарный врач Омской области Александр Крига объяснил, что режим самоизоляции продлен до 24 мая для того, чтобы уже в ближайший период обеспечить значительное снижение заболеваемости и вернуться в привычный режим жизни.

С 12 мая смогут открыться автосалоны при условии соблюдения всех санитарных норм, а также магазины одежды и обуви площадью до 400 квадратных метров, если они расположены в отдельно стоящих зданиях или имеют отдельный вход.

Кроме этого жители региона смогут добираться до дачных участков на электричках. Для выезда необходим документ, подтверждающий наличие садового участка.

Несмотря на меры послабления режима самоизоляции, в области усиливается контроль за соблюдением масочного режима в торговых точках.

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